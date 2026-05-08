CBS: Serangan terhadap kapal-kapal AS malam ini lebih intens daripada serangan beberapa hari yang lalu

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Menyusul masuknya kapal-kapal Amerika ke Teluk Persia dan Selat Hormuz dan pertahanan yang membanggakan dari Angkatan Laut IRGC, CBS menulis dalam sebuah artikel: Kapal perang USS Truxton dan USS Mason menjadi sasaran serangan sengit Iran, sebuah serangan yang digambarkan oleh para pejabat Amerika sebagai lebih parah dan berkelanjutan daripada serangan yang dilakukan terhadap kapal-kapal ini beberapa hari yang lalu.

Para pejabat Amerika mengatakan bahwa kapal cepat Iran mendekat begitu dekat ke kapal perusak sehingga kapal perusak terpaksa menggunakan meriam angkatan laut, sistem senjata jarak dekat, dan senjata yang dipasang di dek.

Para pejabat juga mengatakan bahwa Iran menggunakan drone dan rudal selama konflik tersebut.