Majalah Time: Kunjungan Trump ke China Akan Gagal / Gencatan Senjata yang Rapuh di Selat Hormuz Membuat Perjalanan Tidak Pasti

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Majalah Time menulis: Presiden AS Donald Trump akan tiba di Beijing Kamis depan untuk disambut dengan upacara penuh. Presiden Tiongkok Xi Jinping dijadwalkan berpose untuk foto bersama dengan Trump di Balai Besar Rakyat sebelum mengadakan pembicaraan tertutup dengan rekan sejawatnya dari Tiongkok.

Menurut laporan tersebut, kedua presiden akan menampilkan pertemuan itu sebagai kemenangan diplomatik dan ekonomi di hadapan media. Poin utama dari kemungkinan kesepakatan tersebut adalah penjualan kedelai Amerika dan kemungkinan pasokan mesin jet, yang sangat dibutuhkan Tiongkok. Kedua pihak juga akan mengeluarkan pernyataan bersama yang menjanjikan kerja sama.

Namun, media tersebut menekankan bahwa ada banyak ketidakpastian tentang apakah perjalanan tersebut akan terlaksana, mengingat keadaan gencatan senjata yang tidak stabil antara Trump dan Iran di Selat Hormuz. Trump, yang memiliki kebiasaan melanggar norma diplomatik, mungkin tidak akan menunda perjalanannya untuk kedua kalinya, bahkan dengan prospek yang tidak menguntungkan. Namun, yang tampaknya hampir pasti adalah bahwa tidak akan ada hasil nyata dan signifikan dari pertemuan puncak tersebut.

“Saya ragu perjalanan ini akan mencapai apa pun,” kata Drew Thompson, mantan direktur Tiongkok, Taiwan, dan Mongolia di Kantor Menteri Pertahanan dan sekarang menjadi peneliti di Universitas Teknologi Nanyang di Singapura.

Alan Carlson, seorang ahli Tiongkok di Universitas Cornell, setuju, mengatakan bahwa peluang untuk mencapai hasil signifikan dari pembicaraan ini sedikit lebih baik daripada nol.

Laporan tersebut mencatat bahwa Dana Moneter Internasional telah memperingatkan tentang kekurangan minyak karena blokade ganda Selat Hormuz. “Ini mungkin agak aneh,” tulisnya. Tetapi meskipun separuh impor minyak Tiongkok dan hampir sepertiga impor gas alam cairnya melewati selat tersebut, dan sekitar 13 persen impor minyaknya berasal langsung dari Iran sebelum perang, Beijing telah mengatasi gangguan tersebut dengan cukup baik sejauh ini. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh cadangan yang sangat besar, strategi pengembangan sumber daya energi fosil dan non-fosil secara bersamaan, dan pembangunan jalur pipa minyak dan gas di darat. Karena alasan itu, Xi Jinping dapat merasa puas, terutama dibandingkan dengan sekutu Amerika Serikat yang sedang tertekan, dan kemungkinan besar tidak akan repot-repot menyelesaikan krisis tersebut.

Pola umum bagi presiden AS adalah mereka memasuki Gedung Putih dengan percaya diri, mencoba mencapai kesepakatan besar dengan Tiongkok mengenai hambatan-hambatan yang terus-menerus ada, seperti subsidi pemerintah, barang-barang yang dijual dengan harga murah, dan akses pasar di bidang-bidang seperti jasa keuangan. Namun, meskipun negosiasi tak berkesudahan, Beijing tidak pernah mengalah, dan pada akhirnya, masalah domestik menjadi prioritas di AS menjelang pemilihan paruh waktu.

Harus diakui bahwa Trump telah memperjelas bahwa ia tidak tertarik pada isu-isu hak asasi manusia, sebuah isu yang tampaknya menghilangkan sebagian besar gesekan yang biasa terjadi dan malah berfokus pada isu-isu ekonomi. Namun Xi pun tidak akan bergeming di sana.

Lagipula, hal itu sudah tertanam dalam sistem. Semua rencana lima tahun di Tiongkok – termasuk yang terbaru yang dirilis pada bulan Maret – mengungkapkan tekad Partai Komunis untuk menjadi mandiri, sementara strategi ekonomi pemerintah yang mencolok seperti “Made in China 2025,” “China Standards 2035,” dan “China First” menekankan prioritas pertumbuhan. Bahkan ketika ada kemajuan yang dicapai – seperti janji pada tahun 2017 untuk mengizinkan kartu kredit Amerika masuk ke Tiongkok – Beijing lambat dalam mengimplementasikannya.

Meskipun kebijakan luar negeri Trump pada masa jabatan pertamanya sebagian besar berfokus pada menyerang Tiongkok, masa jabatan keduanya lebih terfragmentasi, memerintahkan serangan militer terhadap berbagai negara, mengancam untuk menyerang Greenland, Kanada, dan Panama, serta perselisihan ekonomi dan diplomatik dengan Inggris, Uni Eropa, dan banyak negara lainnya. Meskipun Beijing tidak kebal terhadap serangan-serangan ini, Beijing sama sekali bukan target utama, yang mengejutkan banyak orang, mengingat lingkaran dalam Trump bukanlah orang asing bagi sentimen anti-Tiongkok.

Dalam beberapa bulan terakhir, Trump juga telah memberikan konsesi signifikan kepada Beijing, termasuk menyetujui penjualan chip semikonduktor kecerdasan buatan canggih dari Nvidia ke Tiongkok. Ia juga telah menangguhkan penjualan senjata senilai $13 miliar ke Taiwan yang berpemerintahan sendiri.

Namun, Taiwan adalah isu di mana peristiwa tak terduga dapat terjadi. Ada desas-desus bahwa Beijing akan mencoba membujuk Trump untuk mengatakan bahwa Amerika Serikat "menentang" kemerdekaan Taiwan, untuk menunjukkan bahwa Washington masih berkomitmen pada pencegahan ganda terhadap setiap perubahan status quo.

"Tetapi saya rasa tidak banyak optimisme," kata Jonathan Sullivan, direktur program Tiongkok di Institut Studi Asia di Universitas Nottingham di Inggris. Kemungkinan besar Tiongkok akan menyatakan posisi mereka tentang Taiwan, dan Amerika mungkin tidak akan menantangnya secara eksplisit.

“Minggu depan mungkin bukan pertemuan yang ketat sama sekali,” tulis Time, “karena Trump dan Xi dijadwalkan bertemu beberapa kali lagi tahun ini. Ini termasuk kemungkinan kunjungan Xi dan istrinya ke Washington pada bulan September, kunjungan Trump ke Shenzhen untuk KTT APEC pada bulan November, dan kembalinya Xi ke Amerika Serikat bulan depan untuk KTT G20 di Miami. Harapkan setiap pertemuan ini akan mewah dan jangan harapkan kurang dari itu.”

“Justru kurangnya substansi inilah yang mendefinisikan tujuan KTT tersebut,” kata Carlson, seorang ahli Tiongkok di Universitas Cornell. “Tanpa substansi nyata, baik Xi Jinping maupun Trump dapat menyatakan kemenangan tanpa mengorbankan banyak hal. Maka yang terpenting adalah KTT itu sendiri.”