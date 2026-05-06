Penurunan 2 Persen Harga Minyak Brent Setelah Mundurnya Trump dari "Proyek Kebebasan"

Menurut laporan koresponden ABNA yang mengutip Oil Price, setelah pengumuman mundurnya Donald Trump dari rencana yang disebut "Proyek Kebebasan", pasar minyak global mengalami penurunan harga, dan harga minyak Brent turun sekitar 2 persen menjadi 108,4 dolar per barel.

Dalam perdagangan hari Selasa, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) turun 1,5 persen menjadi 100,7 dolar per barel. Minyak Murban juga diperdagangkan dengan penurunan 1,3 persen di level 106 dolar.

Sementara itu, gas alam turun 0,32 persen menjadi 2,779 dolar, bensin turun 0,62 persen, dan minyak pemanas juga mengalami penurunan harga sebesar 0,53 persen.

Minyak indeks WTI Midland mengalami penurunan terbesar di antara indeks-indeks tersebut, dengan penurunan 4,17 persen berada di level 105,9 dolar. Juga, keranjang minyak OPEC turun 3,77 persen menjadi 116,5 dolar, sementara keranjang minyak India tetap di level 118,7 dolar tidak berubah dibandingkan hari sebelumnya.

Para analis pasar energi menilai penurunan harga baru-baru ini disebabkan oleh meningkatnya ketidakpastian politik di Amerika Serikat dan penyesuaian ekspektasi terhadap kelanjutan program-program energi pemerintah AS setelah mundurnya Trump dari Proyek Kebebasan.