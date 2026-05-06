Wartawan Wall Street: Trump Ingin Mengakhiri Perang Melawan Iran

Menurut laporan kantor berita ABNA, Alex Ward, wartawan Wall Street Journal, menulis di jaringan X: "Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, hari ini memperjelas bahwa dia telah lelah dengan perang lebih lanjut. 'Proyek Kebebasan' mengancam gencatan senjata."

Ia menambahkan: "Rubio hari ini dalam konferensi pers, mengajukan nota kesepahaman dengan Iran, bukan kesepakatan nyata."

Wartawan Wall Street Journal, dengan menyatakan bahwa pertemuan Trump dengan Presiden China adalah minggu depan, menambahkan: "Semua tanda menunjukkan bahwa Trump berniat untuk berhenti, mendeklarasikan kemenangan, dan pergi mengurus urusannya sendiri."

Amerika Serikat dalam beberapa hari terakhir berniat dalam kerangka rencana yang disebut 'Proyek Kebebasan' untuk melanggar gencatan senjata dengan Iran dan melanggar wilayah keamanan Iran di Selat Hormuz. Reaksi angkatan bersenjata Republik Islam menyebabkan Washington mundur dari petualangan ini.