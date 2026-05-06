Analis Internasional: Rencana Trump Tidak Dapat Membuka Selat Hormuz

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Sky News, Torbjørn Soltvedt, analis utama perusahaan internasional Verisk Maplecroft, menekankan: "Perusahaan pelayaran dan asuransi harus menunggu dan melihat bagaimana situasinya. Rencana Trump saja tampaknya tidak dapat membuka Selat Hormuz."

Juga perusahaan kontainer Jerman Hapag-Lloyd mengumumkan bahwa pelayaran melalui Selat Hormuz saat ini tidak mungkin dilakukan.

Perlu dicatat bahwa Presiden Amerika Serikat, kurang dari 48 jam setelah memulai rencananya yang diklaim tentang Selat Hormuz, menangguhkannya.

Trump berniat untuk melintaskan kapal-kapal yang berada di Selat Hormuz melalui wilayah ini tanpa koordinasi dengan Iran, yang mendapat respons tegas dari negara kita.

Ia mengumumkan bahwa rencana yang disebut 'Proyek Kebebasan', yang diajukan dengan tujuan memfasilitasi lintasan kapal melalui Selat Hormuz, telah dihentikan sementara.

Untuk menutupi kekalahan ini, Trump dalam sebuah pesan mengumumkan bahwa keputusan ini diambil setelah permintaan dari beberapa negara termasuk Pakistan dan bersamaan dengan kelanjutan proses negosiasi dengan Iran.