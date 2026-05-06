Media Berbahasa Ibrani: AS Tidak Mampu Melindungi Kapal di Selat Hormuz

Menurut laporan kantor berita ABNA, Saluran 12 televisi rezim Zionis, mengutip pejabat tinggi rezim ini, menyatakan bahwa Amerika secara praktis tidak memiliki kemampuan untuk melindungi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz.

Jaringan berita ini, mengutip pejabat tinggi Zionis, menambahkan bahwa keputusan Trump untuk menangguhkan 'Operasi Kebebasan' mengingat situasi keamanan genting saat ini adalah keputusan yang dramatis.

Sumber berita Israel ini, dengan menekankan bahwa Komando Pusat Amerika tidak mampu melindungi kapal-kapal tanker di Hormuz, menyatakan bahwa jalur alternatif yang diusulkan Washington di sepanjang pantai Oman sangat berbahaya dan sangat sempit.

Trump pada tengah malam Minggu mengumumkan operasi 'Proyek Kebebasan' untuk mengeluarkan kapal-kapal yang terdampar di Selat Hormuz dan mengatakan bahwa operasi akan dimulai pada Senin sore.

Operasi militer ini, yang digambarkan oleh Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran, sebagai 'Proyek Jalan Buntu', gagal, dan Iran tetap mempertahankan kendalinya atas Selat Hormuz. Bertentangan dengan klaim Amerika, lalu lintas kapal melalui jalur air ini dilakukan berdasarkan izin Iran.

Donald Trump kemarin, 48 jam setelah dimulainya operasi ilusinya, mengklaim bahwa ia telah mengambil keputusan untuk menangguhkan operasi militer dengan tujuan 'menguji kemungkinan mencapai kesepakatan dengan Iran dan menandatanganinya di masa depan'.

Presiden Amerika dalam sebuah unggahan di platform Truth Social mengklaim bahwa keputusannya didasarkan pada permintaan Pakistan dan negara-negara lain serta 'keberhasilan militer besar' yang dicapai selama perang melawan Iran. Ia merujuk pada 'kemajuan signifikan menuju pencapaian kesepakatan penuh dan final dengan perwakilan Teheran'.