Pasca-perang dan awal era baru pengembangan teknologi di industri energi besar Iran

Menurut reporter Abna: Seiring dengan perkembangan terkini dan konsekuensi dari perang paksa ketiga, perhatian pada pemulihan infrastruktur negara yang rusak, khususnya di sektor energi dan industri strategis, telah menjadi salah satu prioritas utama pengambilan kebijakan. Para ahli meyakini bahwa besarnya kerusakan yang terjadi pada industri padat energi dan ekosistem teknologi negara telah melipatgandakan kebutuhan untuk mendefinisikan ulang jalur pembangunan dan bergerak menuju pendekatan baru berbasis teknologi.

Seyed Mehdi Nourbakhsh, Sekretaris Staf Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan di Bidang Air, Energi, dan Lingkungan pada Wakil Presiden Bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Ekonomi Berbasis Pengetahuan, dalam wawancara dengan Mehr News merujuk pada konsekuensi perang paksa ketiga dan mengatakan: Selama krisis ini, sebagian besar infrastruktur strategis negara, terutama di bidang industri padat energi, menjadi sasaran serangan langsung, yang mengakibatkan kerusakan serius pada kapasitas produksi industri serta ekosistem teknologi negara.

Ia melanjutkan: Dalam proses ini, industri seperti baja, petrokimia, kilang minyak, dan pembangkit listrik, bersama dengan sejumlah perusahaan berbasis pengetahuan dan berteknologi, mengalami kerusakan seperti hancurnya peralatan, terganggunya jaringan energi, dan hilangnya sebagian kapasitas sumber daya manusia dan spesialis mereka.

Nourbakhsh kemudian menyebutkan beberapa usulan dan solusi implementatif berbasis teknologi dengan tujuan mengembalikan kapasitas produksi, meningkatkan stabilitas infrastruktur, dan mengurangi kerentanan sektor-sektor ini, dan mengatakan: Pengembangan infrastruktur produksi LNG, pemulihan helium, dan pergerakan bertahap menuju hidrogen hijau dengan tujuan memenuhi kebutuhan dalam negeri dan meningkatkan ketahanan nasional, merupakan salah satu persyaratan penting dalam proses rekonstruksi industri energi besar.