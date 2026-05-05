Ghalibaf: Persamaan baru Selat Hormuz sedang menguat

Menurut laporan kantor berita Abna, Mohammad Baqer Ghalibaf, Ketua Majelis Permusyawaratan Islam (Parlemen), menulis di akun media sosialnya: "Persamaan baru Selat Hormuz sedang menguat. Keamanan pelayaran dan transit energi telah dibahayakan oleh Amerika Serikat dan sekutunya dengan melanggar gencatan senjata dan memberlakukan blokade; tentu saja kejahatan mereka akan berkurang. Kami tahu betul bahwa kelanjutan situasi saat ini tidak dapat ditoleransi oleh Amerika Serikat; padahal kami bahkan belum memulainya."