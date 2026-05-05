Ghalibaf: Persamaan baru Selat Hormuz sedang menguat

5 Mei 2026 - 14:18
News ID: 1810209
Source: ABNA
Ketua Parlemen dengan menyatakan bahwa persamaan baru Selat Hormuz sedang menguat, mengatakan: Kelanjutan situasi saat ini tidak dapat ditoleransi oleh Amerika Serikat, dan kejahatan mereka akan berkurang.

Menurut laporan kantor berita Abna, Mohammad Baqer Ghalibaf, Ketua Majelis Permusyawaratan Islam (Parlemen), menulis di akun media sosialnya: "Persamaan baru Selat Hormuz sedang menguat. Keamanan pelayaran dan transit energi telah dibahayakan oleh Amerika Serikat dan sekutunya dengan melanggar gencatan senjata dan memberlakukan blokade; tentu saja kejahatan mereka akan berkurang. Kami tahu betul bahwa kelanjutan situasi saat ini tidak dapat ditoleransi oleh Amerika Serikat; padahal kami bahkan belum memulainya."

