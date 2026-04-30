Kemarahan Trump kembali kepada sekutu Eropa karena tidak ikut dalam agresi terhadap Iran

Menurut laporan agensi berita Abna yang mengutip jaringan Al Jazeera, "Donald Trump", Presiden Amerika Serikat, dengan menyatakan kemarahannya atas ketidakikutsertaan sekutu Barat dalam agresi terhadap Iran dan masalah Selat Hormuz, mengakui: Saya sangat kecewa karena sekutu kami di NATO tidak memenuhi permintaan bantuan saya.

Ia kembali mengkritik Inggris karena tidak ikut serta dalam perang melawan Iran, mengatakan: Inggris tidak membantu kami dalam perang Iran.

Trump mengkritik Perdana Menteri Inggris dan menambahkan: "[Keir] Starmer menyatakan bahwa negaranya akan membantu kami setelah perang berakhir, dan saya menjawab pada saat itu kami tidak akan membutuhkan bantuan kalian lagi."

Ia membahas topik teleponnya dengan Presiden Rusia dan berkata: Hari ini saya berbicara dengan Putin melalui telepon mengenai masalah Iran dan Ukraina.

Trump menambahkan bahwa Putin berkata dia "ingin membantu saya mengakhiri perang [terhadap] Iran, tetapi saya menjawab kau harus mengakhiri perangmu sendiri di Ukraina."

Pada akhirnya, ia mengulangi klaimnya selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan mengenai program nuklir damai Iran dan mengklaim: Kami tidak akan membiarkan Iran mendapatkan senjata nuklir.

Trump juga menanggapi keluarnya Uni Emirat Arab dari OPEC dan berkata: Saya pikir ini adalah hal yang sangat baik, karena hasil akhirnya akan positif untuk penurunan harga bahan bakar.