Aref: Saatnya untuk mengubah perhitungan dan meninggalkan tumpuan yang rapuh

30 April 2026 - 13:23
News ID: 1808136
Source: ABNA
Wakil Presiden Pertama, dalam pesan pada kesempatan Hari Nasional Teluk Persia, memperingatkan kekuatan-kekuatan yang melakukan intervensi dan menekankan kepada negara-negara tetangga bahwa saatnya untuk mengubah perhitungan dan meninggalkan tumpuan-tumpuan rapuh di luar kawasan telah tiba.

Menurut laporan agensi berita Abna, Mohammad Reza Aref, Wakil Presiden Pertama, dalam pesannya pada Hari Nasional Teluk Persia, telah menjelaskan keamanan nasional Iran di selat strategis ini. Ia memperingatkan kekuatan-kekuatan yang intervensi dan menekankan kepada negara-negara tetangga bahwa saat untuk mengubah perhitungan dan meninggalkan tumpuan-tumpuan rapuh di luar kawasan telah tiba.

Dalam pesan tersebut, Aref menggambarkan Iran sebagai "kakak tertua" dan jangkar stabilitas regional. Ia menyatakan bahwa perdamaian yang berkelanjutan hanya dapat terwujud di bawah naungan konvergensi lokal dan kekuatan bersama negara-negara Teluk Persia.

