Kedutaan Besar Iran: Uranium yang diperkaya Iran berada di bawah pengawasan penuh IAEA

Menurut laporan agensi berita Abna, perwakilan Iran di PBB mengumumkan pada hari Rabu, waktu setempat, bahwa semua uranium yang diperkaya Iran selalu berada di bawah pengawasan penuh IAEA dan tidak ada laporan, bahkan mengenai satu gram bahan nuklir Iran yang menyimpang dari jalur damai.

Perwakilan Iran menambahkan: Amerika Serikat menyalahgunakan Konferensi Peninjauan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dan memvisualisasikan uranium yang diperkaya Iran sebagai ancaman untuk mengalihkan perhatian dari tindakan-tindakan yang melanggar komitmen mereka sendiri dan sekutu mereka dalam bidang penghapusan senjata nuklir.

Perwakilan Republik Islam Iran di PBB menegaskan: Dewan Keamanan PBB, Direktur Jenderal IAEA, dan Dewan Gubernur tidak hanya gagal mengutuk serangan ilegal ini, tetapi, dengan sangat menyesal, melakukan tindakan yang membalikkan peran korban dan penyerang.