Amerika terjebak dalam jalan buntu total / Kami siap melanjutkan perang

Menurut laporan koresponden Abna, Letnan Jenderal Mohsen Rezaei, konsultan militer Komandan Tertinggi, berbicara tentang perkembangan terbaru perang Ramadan, mendoakan kelahiran Imam Reza (damai bersamanya), dan berkata: «31 juta orang telah mendaftar dalam kampanye 'Pengorbanan Jiwa', di mana sekitar 50 persen dari mereka menyatakan kesiapan untuk hadir di bidang militer dan keamanan. Bagian lain dari pendaftar telah menyatakan kesiapan mereka untuk bantuan keuangan atau kerja sama intelijen, dan saya ingin berterima kasih kepada warga tercinta ini atas pernyataan kesiapan mereka.»

Ia menambahkan: «Faktanya adalah Amerika terjebak dalam jalan buntu total. Di satu sisi ingin berperang dan mungkin bahkan akan memasuki medan ini dalam dua atau tiga hari ke depan, tetapi militer Amerika mengatakan kepada Trump bahwa kemungkinan tentara Amerika ditawan sangat tinggi karena mereka ingin mendarat di pantai selatan.»

Letnan Jenderal Rezaei menekankan: «Tentu saja, mereka mungkin juga beroperasi dari bagian barat negara atau membom Teheran, dan ini adalah rencana terakhir dan strategi mereka di atas meja. Tetapi militer telah mengatakan kepada Trump bahwa ini bukan seperti serangan ke Isfahan; ini akan menjadi kekalahan yang bencana. Di sini kapal perang akan tenggelam dan tentara Amerika akan ditawan, dan mereka sangat khawatir.»

Iran siap menghadapi segala jenis ancaman

Konsultan militer Komandan Tertinggi, dengan mengutip ayat dari Al-Qur'an, berkata: «Contoh Amerika seperti rumah laba-laba, rapuh. Kapal perang Amerika tidak dapat pulang ke rumah mereka yang berada di negara-negara selatan Teluk Persia yang sama, dan [kami tidak mengizinkan mereka dengan mengontrol Selat Hormuz].»

Orang Amerika saat ini berada dalam situasi di mana mereka telah berhenti dari operasi militer. Rencana militer sebelumnya negara ini telah gagal, dan sekarang rencana terakhir mereka sedang ditinjau. Militer negara ini mengatakan bahwa jika tindakan seperti itu berlanjut, akan ada kekalahan yang bencana. Dalam hal ini, situasi ini telah menimbulkan banyak kekhawatiran bagi pejabat Amerika dan Trump.