Trump Mengabarkan Kemungkinan Pengurangan Pasukan Amerika di Jerman

Menurut laporan agensi berita Merh, Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, menulis di media sosial Truth Social: "Amerika Serikat sedang mempelajari dan memeriksa kemungkinan pengurangan pasukan di Jerman."

Ia menambahkan: "Keputusan akhir mengenai hal ini akan diambil dalam waktu singkat di masa depan."

Meskipun Trump tidak menyebutkan alasan di balik pengurangan pasukan ini, tampaknya tindakan Amerika Serikat ini disebabkan oleh perbedaan politik dengan Jerman terkait perang terhadap Iran dan Selat Hormuz, serta ketidakhadiran Berlin untuk mendukung Washington.

Sekitar 36.000 personel militer aktif Amerika Serikat ditempatkan secara permanen di Jerman.

Dengan menghitung kontraktor sipil, karyawan Kementerian Pertahanan, dan pasukan cadangan Amerika Serikat, angka ini dalam beberapa laporan media Jerman diperkirakan mencapai hampir 50.000 orang.

Jerman, setelah Jepang, menjadi tuan rumah kedua terbesar pasukan Amerika Serikat di luar wilayah Amerika Serikat dan menempati peringkat pertama di Eropa.