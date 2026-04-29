The Guardian: Ketidakpercayaan Iran terhadap Trump adalah hambatan utama kemajuan negosiasi

Menurut media ini, Vance, yang sebelumnya merupakan pengkritik "perang abadi" Amerika Serikat dan secara terbuka menyatakan keyakinan agamanya, sekarang berada dalam kesulitan sebagai negosiator utama pemerintahan Donald Trump. Dalam sebuah pertemuan pendukung Trump yang dihadiri oleh Vance, seorang demonstran yang berteriak "Yesus Kristus tidak mendukung genosida" mengungkapkan dimensi tantangan ini.

The Guardian, dengan merujuk pada permintaan eksplisit Iran agar Vance memimpin tim negosiasi Amerika, menulis bahwa Teheran menganggap Steve Witkoff dan Jared Kushner sebagai tidak dapat dipercaya karena kesetiaan mereka kepada Israel dan Netanyahu, serta riwayat serangan setelah pertemuan sebelumnya. Sebaliknya, Vance dianggap sebagai opsi yang lebih dapat dipercaya bagi Iran.

Media Inggris ini menulis: Tantangan utama Vance adalah meyakinkan tim negosiasi Iran di bawah kepemimpinan Mohammad Bagher Ghalibaf akan dapat diandalkannya Donald Trump; sesuatu yang tampaknya hampir mustahil setelah serangkaian postingan provokatif Trump dan klaim kemenangannya yang cepat.

The Guardian, mengutip analis, menulis bahwa ketidakpercayaan terhadap pribadi Trump, bukan perbedaan internal, adalah hambatan utama bagi kemajuan negosiasi, dan Vance harus mengatasi hambatan ini.