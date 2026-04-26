Guru Besar Universitas Johns Hopkins: Sanksi tidak akan menghancurkan ekonomi Iran

Menurut laporan agensi berita Abna, salah satu profesor dari Universitas Johns Hopkins mengumumkan bahwa blokade laut Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran tidak akan menyebabkan runtuhnya ekonominya, karena hal ini telah diuji sebelumnya oleh Donald Trump, mantan presiden AS.

Dalam sebuah postingan di platform X, ia menulis bahwa ekspor minyak Iran pada paruh kedua tahun 2019, bersamaan dengan meningkatnya tekanan pada rantai pasokan, hilangnya peluang kerja, dan kemerosotan ekonomi akibat pandemi virus "Covid", mencapai nol, tetapi ekonomi Iran secara bertahap pulih dengan kembalinya ekspor minyak.

Esfandiar Batmanghelidj menambahkan bahwa produksi minyak hari ini telah kembali ke level sebelum sanksi, karena blokade tersebut tidak menimbulkan kerusakan yang cukup dalam waktu singkat untuk memiringkan skala negosiasi menguntungkan Trump. Ia percaya bahwa situasinya "cukup seimbang", dan inilah yang memungkinkan tercapainya kesepakatan.

Ia menambahkan bahwa blokade ekonomi Iran tidak serta merta menyebabkan runtuhnya ekonominya, melainkan indikator ekonomi secara bertahap membaik dan membatasi dampak jangka pendek dari sanksi.

Koran "New York Times" Amerika Serikat baru-baru ini melaporkan bahwa situasi terkini menunjukkan bahwa Teheran masih memegang kendali atas Selat Hormuz, yang memungkinkannya untuk meningkatkan tekanan terhadap ekonomi global.