Perundingan antara Araghchi dan Raja Oman mengenai perkembangan regional

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip Al-Mayadeen, kantor berita Oman mengumumkan bahwa Raja negara tersebut bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran, Seyed Abbas Araghchi, di Muscat, dan mendapatkan penjelasan mengenai pandangan Teheran terhadap perkembangan di wilayah tersebut.

Menurut laporan tersebut, Raja Oman dalam pertemuan tersebut menekankan pentingnya mencapai solusi politik yang berkelanjutan dengan tujuan mengurangi dampak krisis terhadap masyarakat di wilayah tersebut.

Menteri Luar Negeri negara kita juga menyampaikan penghargaan kepada Oman atas dukungannya terhadap upaya dialog dan penguatan tindakan dalam rangka mewujudkan stabilitas.