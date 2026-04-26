Azhari: Persatuan nasional dan suara bersatu bangsa telah membuat musuh bingung

Menurut laporan agen berita Abna, Hojatul Islam dan cendekiawan Islam Mohseni Azhari, Kepala lembaga peradilan, dalam sebuah pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah pejabat peradilan, dengan mengacu pada partisipasi luar biasa rakyat dalam kampanye "Jan Fada" (pengorbanan jiwa), ia menyatakan: "Rakyat kita, di bawah pengeboman dan ancaman berulang dari musuh yang sombong dan agresor, dan terlepas dari beberapa masalah ekonomi dan kenaikan harga, dengan tekatan yang teguh dan partisipasi yang luar biasa, telah mendaftar dalam kampanye 'Jan Fada' untuk Iran. Lebih dari 30 juta warga kita yang terhormat, pria dan wanita, tua dan muda, telah menyatakan bahwa mereka siap mengorbankan jiwa mereka untuk Iran Islam dan berjuang di bidang apa pun yang sistem inginkan, dari medan perang hingga jalanan."

Kepala lembaga peradilan, dengan mengacu pada pentingnya menghormati lebih lanjut orang-orang yang berhasrat untuk berkorban demi Iran Islam, menyatakan: "Semangat keberanian dan kehebatan bangsa Iran ini, yang bahkan berdenyut di kalangan anak-anak kecil Iran, bukanlah sesuatu yang diperoleh melalui pelajaran, diskusi, khutbah, atau kelas; ini adalah anugerah dan kasih sayang Ilahi bagi bangsa Iran.

Kita harus bersyukur atas anugerah Ilahi ini; ucapan terima kasih atas anugerah ini adalah pelayanan tanpa pamrih kepada rakyat yang setia dan pemberani ini. Kita harus hadir sepenuhnya di depan dalam pelayanan kepada rakyat, negara, dan sistem; penting untuk membantu memperkuat kohesi nasional; kita harus memberikan dukungan dan bantuan yang lebih besar kepada pejabat eksekutif dalam pemerintahan untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada rakyat."