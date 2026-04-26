AS terisolasi; persatuan nasional Iran adalah penyebab utama kegagalan Trump

Dalam percakapan ini, Abbas Papizadeh menanggapi ucapan-ucapan palsu Presiden AS tentang adanya perbedaan pendapat di antara pejabat negara kita, dan berkata: "Pertama-tama, perlu disebutkan bahwa AS sebagai negara yang penuh tuntutan, berpikir bahwa dengan memasuki perang apa pun, ia dapat memaksakan semua kondisi dan tuntutan sepihak secara paksa kepada pihak lawan. AS telah melakukan tindakan terhadap beberapa negara lemah dan mencapai beberapa pencapaian, dan hal ini menyebabkan Presiden AS memiliki ilusi bahwa ia dapat mencapai tujuannya juga terhadap Iran."

Ia melanjutkan: "Dengan anggapan ini dan tekanan yang dilakukan oleh lobi Zionis melalui aktivasi 'Kasus Epstein', ia dipaksa untuk terlibat dalam konflik dengan Iran. Ia mengirim kapal-kapalnya ke arah Iran dan dengan propaganda berat, ia mencoba menanamkan ketakutan dan teror di hati rakyat dan pejabat Iran, tetapi metode pengintimidasi ini, yang biasanya digunakan di tempat lain di dunia dengan pergerakan kapal, gagal total di Iran. Bahkan beberapa hari sebelum 'Perang Ramadhan', ia dan pejabat AS lainnya menyatakan dengan takjub: mengapa rakyat Iran tidak takut? Ini merupakan kejutan bagi mereka!"

Iran menghancurkan hegemoni AS

Seorang anggota dewan parlemen Islam menyatakan: "Pada langkah berikutnya, mereka melakukan serangan militer terhadap Iran, tetapi untunglah dengan prediksi baik yang dilakukan oleh pasukan bersenjata kita, dengan serangan tepat waktu dan efektif terhadap kapal-kapal AS, kapal-kapal tersebut dipaksa mundur dan mundur hingga ke ujung Samudra Hindia, praktis keluar dari panggung. Hal ini membuat Trump marah, karena wibawa kapal-kapal AS telah hancur."

Papizadeh menyatakan: "Dalam konflik militer dan Perang Ramadhan 40 hari yang dipaksakan pada negara kita, AS dan rezim Zionis tidak dapat mencapai tujuan mereka meskipun dengan semua kejahatan mereka, termasuk pembunuhan tidak manusiawi terhadap Pemimpin Agung Revolusi Islam kita, para komandan, pejabat, dan rakyat kita yang tidak bersalah. Musuh tidak hanya gagal mencapai tujuannya terhadap Iran, tetapi di jalanan kita melihat persatuan rakyat. Ini menunjukkan kekuatan rakyat dan mobilisasi umum di Republik Islam, yang telah menyebabkan kemarahan Trump."