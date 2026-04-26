Armada Samud 2 tiba di Sisilia dalam misi memecahkan blokade Gaza

Menurut laporan agensi berita Abna yang mengutip agensi Palestina Shihab, Armada Global Samud 2, yang melanjutkan perjalanannya ke Italia, telah bersiap untuk melanjutkan misinya untuk memecahkan blokade Jalur Gaza oleh rezim Zionis dan mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada penduduk Gaza mulai hari Minggu ini.

Armada ini adalah inisiatif sipil yang diluncurkan pada tahun 2025 dengan partisipasi perwakilan dari organisasi sipil, aktivis, dan sukarelawan dari berbagai negara. Saat ini armada tersebut sedang menjalani pelayaran keduanya dalam kerangka "Misi Musim Semi 2026". Kapal-kapal armada ini berangkat dari Barcelona, Spanyol, pada 12 April dan tiba di pulau Sisilia, Italia, pada 23 bulan yang sama, bergabung dengan kapal-kapal lain yang berpartisipasi dalam armada ini.

Salah satu anggota dewan direksi armada ini menyatakan bahwa tahap pertama pelayaran ini telah berhasil. Ia menekankan bahwa di sepanjang rute, sebuah kapal kargo besar yang menuju rezim Zionis dipaksa untuk mengubah arah. Ia menegaskan bahwa tujuan akhirnya adalah mencapai Gaza dan memecahkan blokade tersebut.

Para aktivis politik yang berpartisipasi dalam konvoi ini menggambarkan tujuan misi ini sebagai pembentukan koridor kemanusiaan dan rakyat serta akhir dari blokade Gaza, dan menyatakan harapan bahwa kali ini, dengan peningkatan jumlah kapal dan kesiapan yang lebih baik, misi ini akan mencapai hasil. Seorang aktivis Italia dalam hubungan ini menekankan bahwa bahaya terbesar adalah keheningan masyarakat resmi dan internasional.

Juru bicara armada di Italia, dengan menunjukkan bahwa krisis di Gaza berlanjut, mengumumkan bahwa misi ini dimulai kembali sebagai respons terhadap tidak berubahnya situasi kemanusiaan di wilayah ini dan tujuannya adalah menciptakan jalur kemanusiaan permanen.

Sekitar 100 kapal dari berbagai negara termasuk Spanyol, Italia, Yunani, dan Turki berpartisipasi dalam misi ini.