Haaretz: Tingkat bunuh diri di kalangan militer Israel mengkhawatirkan

Menurut laporan agensi berita Abna yang mengutip Al-Mayadeen, surat kabar berbahasa Ibrani Haaretz melaporkan bahwa peningkatan bunuh diri di kalangan tentara Israel selama bulan terakhir telah menjadi mengkhawatirkan.

Media-media Israel juga melaporkan bahwa setidaknya delapan tentara dan tiga personel cadangan telah melakukan bunuh diri selama bulan ini.

Perlu dicatat bahwa di bawah bayang-bayang terus berlanjutnya provokasi perang oleh rezim Israel di wilayah tersebut, khususnya di Gaza, Lebanon, dan Iran, serta terkikisnya proses ini, tentara Israel mengalami kelelahan mental yang parah dan penurunan semangat, yang pada akhirnya menyebabkan mereka melakukan bunuh diri.