Haaretz: Biaya miliaran dolar dan kosongnya cadangan, hasil perang dengan Iran

Menurut laporan agensi berita Mahr yang mengutip Al-Mayadeen, surat kabar berbahasa Ibrani Haaretz melaporkan bahwa perang dengan Iran tidak hanya membebani Amerika Serikat dengan miliaran dolar biaya, tetapi juga berdasarkan analisis baru, sebagian besar dari cadangan senjata presisi dan mahal negara tersebut telah dikonsumsi.

Lanjutan laporan ini menyatakan, berdasarkan analisis dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), pasukan Amerika Serikat selama 39 hari perang menggunakan ribuan rudal jelajah, rudal penangkap, dan sistem penangkap canggih yang jauh melampaui perkiraan awal. Di antara sistem yang secara khusus rusak, beberapa komponen dari sistem pertahanan udara dan rudal Amerika Serikat termasuk: rudal jelajah Tomahawk, rudal penangkap Patriot, sistem THAAD dan rudal SM-3 dan SM-6.

Menurut laporan ini, sistem-sistem ini tidak dimaksudkan untuk satu adegan operasi saja, tetapi bahkan dalam skenario yang jauh lebih luas, aset strategis untuk Amerika Serikat. Diperkirakan bahwa satu rudal Tomahawk kira-kira 2,6 juta dolar, satu rudal SM-3 kira-kira 28,7 juta dolar, satu SM-6 kira-kira 5,3 juta dolar, satu sistem THAAD kira-kira 15,5 juta dolar dan satu rudal Patriot kira-kira 3,9 juta dolar biayanya.

Haaretz menegaskan, ketika biaya ini dikombinasikan dengan ribuan tembakan dalam beberapa minggu, biaya mencapai miliaran dolar dalam waktu yang sangat singkat. Berdasarkan perkiraan tersebut, Amerika Serikat telah menggunakan lebih dari 850 rudal Tomahawk selama perang. Juga dilaporkan bahwa ribuan rudal Patriot juga telah digunakan.

Namun masalahnya tidak hanya pada jumlah yang digunakan, tetapi pada pengisian kembali cadangan yang sangat lambat. Untuk beberapa sistem, produsen memperkirakan bahwa periode antara pemesanan dan pengiriman dapat mencapai empat tahun. Analis percaya bahwa jika Amerika Serikat terpaksa terlibat dalam konfrontasi besar lainnya, misalnya dengan China, mungkin akan terbukti bahwa cadangan saat ini sangat rendah secara berbahaya.