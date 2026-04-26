Menurut laporan agensi berita Abna, surat kabar berbahasa Ibrani Yediot Ahronot mengakui bahwa pemikiran bahwa menghancurkan kemampuan musuh Tel Aviv di Gaza, Lebanon, dan Iran dan bahkan menghancurkan keyakinan mereka mungkin, mencerminkan tingkat ketidakberdayaan dan ketidakmampuan para pembuat keputusan dalam rezim Zionis dan Amerika Serikat.

Dalam laporan ini dikatakan, mereka tidak mampu belajar dari kekalahan masa lalu mereka.

Surat kabar berbahasa Ibrani Ma'ariv juga telah melaporkan bahwa perang dengan Iran tidak hanya membebani Amerika Serikat dengan miliaran dolar biaya, tetapi juga berdasarkan analisis baru, sebagian besar dari cadangan senjata presisi dan mahal negara tersebut telah dikonsumsi.

Lanjutan laporan ini menyatakan, berdasarkan analisis dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), pasukan Amerika Serikat selama 39 hari perang menggunakan ribuan rudal jelajah, rudal penangkap, dan sistem penangkap canggih yang jauh melampaui perkiraan awal. Di antara sistem yang secara khusus rusak, beberapa komponen dari sistem pertahanan udara dan rudal Amerika Serikat termasuk.