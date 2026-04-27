Faksi Hezbollah: Prakiraan Trump tentang Iran salah

Menurut laporan agensi berita Abna yang mengutip al-Akhbar, Mohammed Raad, ketua fraksi parlemen yang berafiliasi dengan Hezbollah Lebanon, menekankan bahwa agresi AS-Zionis terhadap Iran tidak dapat mencapai tujuannya, melainkan justru mengungkap krisis konsep dominasi Amerika dan batas-batas kekuatan militer.

Ia menambahkan, sebelumnya Trump telah menyatakan kejutannya mengenai skala dan intensitas perlawanan Iran. Kata-kata ini menunjukkan bahwa perkiraannya mengenai sifat dan kekuatan sistem Iran adalah salah. Tel Aviv dan Washington telah berinvestasi pada keruntuhan segera sistem Iran, tetapi perkembangan menunjukkan bahwa Teheran dengan cepat membangun kembali diri di bawah bayang-bayang solidaritas antara sistem dan rakyat.

Raad menekankan bahwa ketidakseimbangan antara kekuatan militer dan kriteria politik di Amerika Serikat telah menyebabkan negara tersebut mengalami kegagalan di panggung dunia. Pengalaman baru-baru ini di Gaza, Lebanon, dan Iran menunjukkan bahwa agresi militer yang cepat, bahkan dengan keunggulan teknologi, terkutuk untuk gagal. Apa yang terjadi di Gaza, Lebanon, dan Iran memberikan pola yang berbeda dalam konflik dengan Amerika Serikat dan rezim Zionis.