Menurut laporan agensi berita Abna, surat kabar The Guardian telah mengungkap bahwa perang terhadap Iran dan penghentian pelayaran di Selat Hormuz telah menempatkan layanan kesehatan nasional Inggris (NHS) di ambang krisis kelangkaan dan kenaikan harga karena ketergantungan yang kuat pada produk petrokimia.

Menurut laporan tersebut, sebagian besar peralatan medis modern, mulai dari suntikan dan kantong infus hingga sarung tangan, semuanya bergantung pada produk petrokimia yang penyebarannya melalui Selat Hormuz telah dihentikan.

The Guardian dengan menunjukkan peningkatan harga minyak sebesar 40 persen menulis bahwa produsen sarung tangan Malaysia, yang menguasai setengah dari pasokan global, telah membebankan kenaikan harga sebesar 50 persen kepada pelanggan, termasuk NHS.

Jim Mackey, CEO NHS, menyatakan keprihatinan mendalam tentang situasi ini dan mendesak pemerintah untuk menyuntikkan dana tambahan guna menghadapi "shock besar" kenaikan harga tersebut.