Terungkapnya dimensi baru kerja sama Tel Aviv dan Abu Dhabi dalam perang melawan Iran

Menurut laporan agensi berita Abna, situs berita AS Axios telah membongkar bahwa rezim Zionis, tak lama setelah memulai perang dengan Iran, mengirim sistem Dome of Iron beserta tim militer untuk mengaktifkannya ke Uni Emirat Arab.

Tindakan rezim Zionis ini mencerminkan besarnya kerja sama militer dan keamanan dengan UAE. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa setelah operasi rudal dan drone Iran yang luas terhadap UAE, Perdana Menteri rezim Zionis, Benjamin Netanyahu, atas permintaan Abu Dhabi, memutuskan untuk mengirimkan sistem Dome of Iron dan puluhan militer Zionis ke UAE. Langkah ini diambil setelah adanya kontak antara Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Presiden UAE.

Menurut Axios, ini adalah pertama kalinya sistem Dome of Iron digunakan di luar wilayah pendudukan dan di negara lain. Juga dilaporkan bahwa beberapa serangan pesawat tempur rezim Zionis terhadap posisi-posisi di Iran dilakukan untuk mengurangi serangan terhadap UAE.