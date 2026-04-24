Kelanjutan pelanggaran gencatan senjata di Lebanon selatan dengan serangan Zionis baru

Menurut laporan agensi berita Abna yang mengutip Al-Miyadin, rezim Zionis beberapa jam yang lalu menargetkan pemukiman Deir Amas di Lebanon selatan dengan serangan rudal sebanyak tiga kali berturut-turut.

Tentara Israel juga secara bersamaan menyerang area di sekitar pemukiman Bint Jbeil dari wilayah Kunin.

Di sisi lain, Kementerian Kesehatan Lebanon mengumumkan bahwa dalam serangan udara ke wilayah Maroun al-Ras yang dilakukan pagi ini, setidaknya dua orang tewas.

Di pihak lawan, media-media Zionis melaporkan bahwa tiga anggota militer rezim tersebut terluka dalam "kejadian operasional" di Lebanon selatan.

Koran Zionis Haaretz, dengan mengumumkan perkembangan terbaru dari konflik di Lebanon selatan, menulis bahwa Hezbollah telah kembali menghidupkan kembali keseimbangan teror di hadapan rezim Zionis.