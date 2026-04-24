6 Syuhada Palestina dalam 1.190 Agresi Zionis Selama Satu Minggu

Menurut laporan agensi berita Abna yang mengutip Pusat Informasi Palestina, pusat data Palestina "Ma'ati" mengumumkan bahwa selama seminggu terakhir, pasukan pendudukan dan pemukim Zionis telah melakukan 1.190 pelanggaran terhadap hak-hak Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem yang diduduki, yang mengakibatkan 6 orang Palestina syahid dan puluhan lainnya terluka.

Berdasarkan laporan ini, "Oudah Atef Awawde" (25 tahun), "Osama Hamdi Al-Nu’aim" (13 tahun) dan "Jihad Marzouq Abu Na’im" (35 tahun) dari wilayah Ramallah dan Al-Bireh, syahid karena tembakan pemukim pada tanggal 21 April. Juga "Mohammed Al-Ja’bri" (15 tahun) syahid pada hari yang sama.

"Raja Fadel Awais" (47 tahun), yang terluka dalam serangan ke Jenin, syahid akibat keparahan lukanya. "Mohammed Ahmad Suwayti" (25 tahun) juga syahid pada 18 April.

Dalam periode yang sama, pasukan pendudukan telah menahan 103 orang Palestina, melakukan penyerangan ke kota-kota dan desa-desa sebanyak 175 kali, mencatat 26 kasus perusakan properti, 217 kasus pembatasan di pos pemeriksaan, dan menutup 28 kali berbagai kota dan daerah. Selain itu, 5 rumah tinggal telah hancur.

Laporan ini juga menyebutkan 15 kasus aktivitas pemukiman, 15 serangan pemukim ke daerah Palestina, 4 kasus gangguan dalam proses pendidikan, 203 kasus penyerangan ke rumah, 169 kasus penyitaan harta benda dan 4 serangan terhadap staf medis.

Seiring berlanjutnya tindakan ini, seruan untuk memperkuat perlawanan dengan semua alat dan merespon agresi pasukan pendudukan dan pemukim Zionis telah diterbitkan di kalangan Palestina.