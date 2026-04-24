Jenderal Karami: Dengan taat kepada Pemimpin Revolusi, kami akan membuat musuh penjahat menyesal

Menurut laporan agensi berita Abna, Letnan Jenderal Pasdaran Mohammad Karami, komandan pasukan darat Pasukan Pengawal Revolusi, menekankan dalam sebuah pesan: Di Iran Islam, rakyat, ketiga cabang kekuasaan, dan pasukan bersenjata, dengan persatuan dan ikatan suci di jalan raya dan lapangan, adalah seperti satu tangan di hadapan musuh.
Ia menyatakan: "Mereka yang mengatakan bahwa kami semua adalah orang Iran dan revolusioner, dengan tekad baja dan tekad yang kuat, dengan rahmat Ilahi dan dengan ketaatan murni kepada langkah-langkah dan perintah bijaksana dari Pimpinan Tertinggi Revolusi, semoga Allah melindungi bayangannya, akan membuat musuh yang agresif dan penjahat menyesal."
Ia menambahkan: "Satu Tuhan, satu Pemimpin, satu Bangsa, dan satu Jalan, dan jalan itu adalah kemenangan Iran yang tercinta, yang lebih berharga dari jiwa kami."
Komandan Pasukan Darat Pasukan Pengawal Revolusi mengatakan: Kami semua adalah orang Iran dan revolusioner, dan dengan ketaatan murni kepada langkah-langkah dan perintah bijaksana dari Pimpinan Tertinggi Revolusi, semoga Allah melindungi bayangannya, kami akan membuat musuh yang agresif dan penjahat menyesal.
