Peringatan Rusia tentang ancaman keamanan pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr

Menurut laporan agensi berita Abna yang mengutip RIA Novosti, Maria Zakharova, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan: «Moskow menyaksikan ancaman yang meningkat terhadap keamanan fasilitas nuklir, terutama seputar pembangkit listrik tenaga nuklir «Zaporizhzhia» dan «Bushehr».»

Ia juga menunjuk pada ketidakaktifan komunitas internasional terhadap arsenal nuklir rezim Zionis dan mengatakan: «Israel, yang kepentingannya adalah menyerang Iran, telah mengabaikan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir, tetapi menuduh pihak lain melanggar perjanjian tersebut.»

Selama "Perang Ramadhan", juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia telah mengutuk keras serangan Amerika-Zionis terhadap pembangkit listrik tenaga atomik Bushehr dan menyatakan: «Serangan terhadap fasilitas nuklir di Iran harus segera dihentikan.»

«Maria Zakharova» menambahkan: «Serangan terhadap fasilitas nuklir di Iran harus segera dihentikan. Serangan ilegal terhadap infrastruktur nuklir Iran adalah noda yang tidak terhapus pada kredibilitas mereka yang mengarahkan rudal-rudal ini. Mereka yang menyerang pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr telah menghancurkan kredibilitas mereka di bidang non-proliferasi nuklir.»

Organisasi Energi Atom menulis pada Sabtu, 15 Farvardin, setelah serangan keempat ke fasilitas atomik Bushehr oleh Amerika dan Zionis pendudukan, di akun X mereka: «Kutukan terhadap serangan ke fasilitas nuklir damai Iran dan akhir dari ketidakaktifan terhadapnya adalah harapan minimum dari Badan Energi Atom Internasional dalam rangka tanggung jawab statuternya.»

Republik Islam Iran juga mengejar perlindungan hak berdaulat nuklirnya dan memeriksa alasan ketidakaktifan tersebut oleh Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional melalui jalur hukum.