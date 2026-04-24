Pemerintah Trump mematai Paus Leo XIV

Menurut laporan agensi berita Abna yang mengutip Al-Miyadin, "Ken Klippenstein" jurnalis independen mengungkapkan bahwa badan intelijen AS telah mematai Vatikan selama bertahun-tahun.

Klippenstein, yang memiliki sejarah panjang dalam mengungkap informasi eksklusif dari FBI, menerbitkan laporan yang mengkonfirmasi bahwa serangan keras Donald Trump, presiden AS, terhadap Paus Leo XIV pada 12 April telah mengubah pemataian ini menjadi prioritas operasional.

Berdasarkan laporan ini, ketika Trump menggambarkan Paus Leo sebagai "bencana bagi kebijakan luar negeri", badan intelijen AS menganggap pernyataan presiden tersebut sebagai perintah untuk memprioritaskan pemataian terhadap Vatikan, dan Central Intelligence Agency (CIA) memasukkan mata-mata manusia ke dalam lingkaran pemataian terhadap Vatikan.

Dalam hubungan ini, National Security Agency (NSA) dan Central Intelligence Agency (CIA) mencari untuk menyadap komunikasi, email, dan pesan teks Vatikan. Di sisi lain, Departemen Luar Negeri AS juga mendistribusikan ringkasan berita harian tentang Vatikan. Angkatan Darat AS juga memiliki kode khusus untuk kemampuan bahasa terkait bahasa Latin gerejawi.

Klippenstein menambahkan bahwa Paus Leo XIV telah memprediksi upaya pemerintah AS untuk mematainya. Dalam pidatonya pada Desember lalu di hadapan para kepala layanan intelijen Italia dan yang hampir tidak diliput oleh media AS manapun, Paus baru secara eksplisit merujuk pada pelanggaran ini.

Paus Leo berkata: "Di banyak negara, gereja menjadi korban layanan intelijen yang beroperasi untuk tujuan jahat dan menekan kebebasannya." Ia menyerukan "kesadaran penuh" terhadap tindakan-tindakan ini untuk memastikan bahwa informasi rahasia tidak digunakan untuk mengintimidasi, memanipulasi, memeras, atau mendiskreditkan politisi, jurnalis, atau aktivis masyarakat sipil lainnya.

Situs web "Letters from Leo" menulis dalam konteks ini bahwa pemimpin 1,4 miliar Katolik, yang lahir di AS, digunakan oleh pemerintahnya sendiri sebagai target untuk tujuan pemataian. Masalah di sini telah melampaui kedaulatan eksternal.