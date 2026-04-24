Jamaat-e-Islami Pakistan menyatakan dukungan kepada Iran

Menurut laporan agensi berita Abna, Hafiz Naeem ur-Rahman, pemimpin Jamaat-e-Islami Pakistan, dalam konferensi pers di Karachi, menuntut penghentian segera pelanggaran gencatan senjata dan akhir dari blokade laut Amerika Serikat terhadap Iran, dan berkata: "Kami mendukung posisi Republik Islam Iran dalam negosiasi."

Ia menambahkan: "Selama Amerika Serikat tidak mengakhiri blokade laut terhadap Iran, tidak akan ada kemajuan dalam negosiasi."

Aktivis Pakistan ini menekankan: "Pernyataan Presiden Amerika Serikat membuktikan bahwa negosiasi adalah satu-satunya jalan, dan klaim Donald Trump juga tidak berdasar serta merupakan upaya untuk membalikkan kenyataan di lapangan."

Hafiz Naeem ur-Rahman menambahkan: "Trump bertanggung jawab atas pengkhianatan terhadap diplomasi, Amerika Serikat dan Israel dua kali melakukan agresi terhadap Republik Islam Iran selama negosiasi, tetapi yang kita saksikan adalah keteguhan dan ketidakmampuan untuk menyerahnya Iran serta isolasi dan kekalahan Amerika Serikat."