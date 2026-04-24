Menurut laporan agensi berita Abna, Seyyed Mehdi Tabatabaei, Wakil Komunikasi dan Informasi Kantor Presiden, menulis di media sosial X: "Ekonomi yang kacau, masyarakat yang gelisah, dan medan politik domestik yang berdebu; untuk melarikan diri dari situasi kritis ini, orang telah beralih ke kebohongan besar dan memilih jalan yang salah."
"Jika dia tahu sedikit tentang sejarah Iran dan kondisi orang-orang Iran, dia tidak akan melakukan kesalahan besar ini."
Dia menekankan: Dominasi AS atas Iran adalah mimpi yang hilang.
24 April 2026 - 21:11
News ID: 1805872
Source: ABNA
Wakil Komunikasi dan Informasi Kantor Presiden menekankan: Dominasi AS atas Iran adalah mimpi yang hilang.
Menurut laporan agensi berita Abna, Seyyed Mehdi Tabatabaei, Wakil Komunikasi dan Informasi Kantor Presiden, menulis di media sosial X: "Ekonomi yang kacau, masyarakat yang gelisah, dan medan politik domestik yang berdebu; untuk melarikan diri dari situasi kritis ini, orang telah beralih ke kebohongan besar dan memilih jalan yang salah."
Your Comment