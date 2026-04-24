Tokoh-tokoh suku Sunni Sistan dan Baluchistan: Satu Tuhan, satu pemimpin, satu bangsa, dan satu jalan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — para pemimpin suku Sunni di Provinsi Sistan dan Baluchistan, melalui sebuah pernyataan dalam menghadapi pesan-pesan provokatif Trump dan sejumlah unsur dalam negeri yang menjual diri, menegaskan: satu Tuhan, satu pemimpin, satu bangsa, dan satu jalan; yaitu jalan kemuliaan, kekuatan, dan kemenangan Iran Islam.

Teks lengkap pernyataan para tokoh, pemimpin suku, orang-orang terpercaya, dan kalangan elite Provinsi Sistan dan Baluchistan adalah sebagai berikut:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Wahai bangsa Iran yang mulia dan bermartabat,

Kami, para tokoh, pemimpin suku, orang-orang terpercaya, dan kalangan elite Provinsi Sistan dan Baluchistan, dengan menegaskan persatuan nasional dan solidaritas Islam, memandang pesan bersama para kepala lembaga negara sebagai perwujudan kehendak tunggal bangsa Iran, dan menyatakan bahwa di negeri ini tidak ada makna bagi dualisme antara kelompok garis keras dan kelompok moderat; kami semua berada dalam satu barisan: “bangsa Iran” dan “revolusioner”.

Provinsi Sistan dan Baluchistan, dengan sejarah panjang yang penuh kehormatan, kesetiaan, dan pengorbanan para syuhada yang mulia demi menjaga keamanan dan keutuhan wilayah negara, senantiasa berada di garis depan dalam membela cita-cita Revolusi Islam, dan hari ini pun dengan semangat yang sama berdiri bersama suku-suku lain serta bangsa besar Iran.

Kami, seraya menyatakan ketaatan penuh kepada Pemimpin Tertinggi Revolusi, meyakini bahwa kunci untuk melewati ancaman dan konspirasi musuh adalah persatuan, kebersamaan, dan ikatan yang tak terputus antara rakyat dan negara. Segala upaya untuk menciptakan perpecahan dan perselisihan adalah keinginan musuh-musuh negeri ini, dan pasti akan gagal di hadapan kewaspadaan bangsa Iran.

Kami menegaskan bahwa: satu Tuhan, satu pemimpin, satu bangsa, dan satu jalan; yaitu jalan kemuliaan, kekuatan, dan kemenangan Iran Islam.

Pada akhirnya, kami menyatakan bahwa rakyat Sistan dan Baluchistan yang penuh kehormatan, seperti masa lalu, akan terus melangkah dengan seluruh kemampuan mereka di jalan menjaga keamanan, ketenangan, dan kemajuan negara, serta akan tetap teguh menghadapi segala bentuk agresi dan keserakahan.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.