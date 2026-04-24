Serangan drone Hizbullah terhadap kendaraan militer dan tentara Israel

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Hizbullah Lebanon pada Jumat ini, melalui sebuah pernyataan resmi, mengumumkan bahwa mereka menargetkan kendaraan militer tentara rezim Zionis di kota Al-Qantara dengan drone bunuh diri dan menimbulkan korban di pihak musuh Zionis.

Hizbullah juga mengumumkan bahwa mereka menargetkan perkumpulan tentara rezim Zionis di kota Al-Qantara dengan drone bunuh diri.

Dalam pernyataan itu disebutkan bahwa operasi ini dilakukan untuk membela Lebanon dan rakyatnya, serta sebagai respons atas pelanggaran gencatan senjata oleh rezim Zionis melalui serangan terhadap kota Khirbet di Lebanon selatan.