Apa rincian agenda kunjungan Araghchi ke Islamabad, Muscat, dan Moskow?

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Berdasarkan informasi yang diperoleh wartawan Tasnim, Sayyid Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran, dalam kunjungannya ke Islamabad, Pakistan, akan menyampaikan pandangan dan pertimbangan Iran terkait pengakhiran perang yang dipaksakan.

Menteri Luar Negeri Iran dijadwalkan memimpin sebuah delegasi diplomatik dalam lawatan regional ke Pakistan, Oman, dan Rusia.

Tujuan dari lawatan-lawatan ini adalah melakukan koordinasi erat dengan para mitra Iran dalam isu-isu bilateral serta mengadakan pembahasan mengenai perkembangan kawasan.

Selain itu, di Muscat akan dilakukan pembahasan mengenai isu-isu regional dan perang, sedangkan di Rusia akan dilakukan perundingan terkait perkembangan bilateral, regional, dan internasional.