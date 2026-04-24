Mengapa Ghalibaf memimpin tim negosiasi di Islamabad?

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Terpilihnya Bapak Ghalibaf sebagai Ketua Parlemen, dengan mempertimbangkan rekam jejaknya sebagai pejuang pada masa Pertahanan Suci serta berbagai tanggung jawab penting dan keberhasilannya di beragam bidang, merupakan pilihan yang cerdas dan layak.

Sebagai wakil rakyat dan Ketua Majelis Syura Islam, ia dipandang sebagai simbol demokrasi religius.

Bapak Ghalibaf juga memiliki hubungan yang efektif dengan seluruh unsur pemerintahan dan dipercaya oleh berbagai arus politik serta elemen-elemen sistem.

Ia juga memiliki hubungan kerja yang sangat baik dengan Kementerian Luar Negeri, yang dapat berperan penting dalam koordinasi besar negara.

Di samping Bapak Araghchi, dengan mempertimbangkan latar belakang keduanya pada masa Pertahanan Suci, komposisi ini dinilai dapat bekerja sangat efektif dan sukses dalam bidang diplomasi serta pengelolaan strategis negara.