Warga AS menggugat Gedung Putih karena membiarkan kehancuran yang dilakukan Israel di Lebanon

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA - Liga Hak Sipil Arab Amerika (ACRL) telah mengumumkan rencana untuk mengajukan gugatan class action terhadap pemerintah AS atas dampak buruk serangan tanpa pandang bulu Israel di Lebanon terhadap warga negara Amerika.

Organisasi hak sipil yang berbasis di Michigan ini membuat pengumuman tersebut pada 20 April, mencatat bahwa warga negara AS telah menderita kerugian yang signifikan, termasuk rumah dan anggota keluarga, sebagai akibat dari tindakan militer Israel di Lebanon selatan.

Ketua ACRL Nasser Beydoun mengartikulasikan beratnya situasi tersebut, dengan mengatakan, “Ini bukan abstrak. Ini bukan retorika politik. Ini nyata. Ini adalah kerugian.”

Gugatan tersebut bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban Departemen Luar Negeri AS atas perannya dalam memungkinkan serangan-serangan ini melalui dukungan militer, khususnya mengkritik Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan produsen senjata yang terlibat dalam memasok senjata yang digunakan.

Para penyelenggara menyatakan bahwa tindakan hukum ini bertujuan untuk mewakili warga negara AS yang telah kehilangan rumah, tanah, dan orang-orang terkasih akibat perang Israel di Lebanon.

Pendiri ACRL, Nabih Ayad, mengecam keras keterlibatan Washington, dengan mengatakan bahwa para pejabat AS telah dengan sengaja memfasilitasi kehancuran ini.

“Mereka tahu bahwa senjata mereka akan digunakan untuk menghancurkan rumah-rumah orang yang tidak bersalah, bukan untuk aksi militer, namun mereka tetap memasok senjata kepada individu-individu ini,” katanya.

Para peserta pertemuan ACRL berbagi kesaksian yang memilukan, mengungkapkan luasnya kerusakan pada harta benda keluarga, khususnya di Lebanon selatan, di mana aksi militer Israel telah menghancurkan seluruh kota dan desa, mengakibatkan pengungsian lebih dari satu juta orang.

Salah satu anggota dewan menggambarkan bagaimana kediaman keluarganya telah "dihapus," mengungkapkan perasaan patah hati dan jijik dengan situasi tersebut.

Gugatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi keluhan bagi mereka yang terkena dampak langsung, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran tentang dukungan AS yang melanggar Undang-Undang Leahy, yang melarang bantuan militer kepada pasukan asing yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Beydoun lebih lanjut menekankan bahwa kewajiban AS kepada warganya "tidak dapat selektif" dan harus ditegakkan secara konsisten, terlepas dari afiliasi politik.

Perwakilan AS Rashida Tlaib menyampaikan pidato di hadapan peserta pertemuan, mengatakan bahwa AS saat ini terlibat dalam penghancuran ini melalui penjualan senjata, penyediaan intelijen, dukungan logistik, dan perlindungan diplomatik.

Hingga 20 April, gugatan tersebut belum diajukan, karena penyelenggara masih dalam proses mengumpulkan penggugat dan mendokumentasikan klaim, memperkirakan bahwa puluhan ribu orang di wilayah Detroit mungkin akan terpengaruh karena ikatan sejarah dan keluarga mereka dengan Lebanon.

ACRL membayangkan proposal ini sebagai upaya jangka panjang, dengan Ayad menyebut gugatan tersebut sebagai "salah satu kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara ini." Kasus ini diperkirakan akan diajukan di pengadilan federal di Detroit atau Washington DC.