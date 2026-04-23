Profesor Iran Menawarkan Tantangan Intelektual dan Teologis kepada Zionis, Berakar pada Al-Quran

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Profesor Bijan Davvaz, seorang profesor ilmu matematika yang diakui secara internasional yang berbasis di kota Yazd, Iran, telah mengeluarkan tantangan intelektual dan teologis kepada lobi-lobi Zionis di seluruh dunia, menggunakan argumen rasional yang berakar pada Al-Quran.

Profesor Davvaz, yang namanya telah muncul di antara ilmuwan paling berpengaruh di dunia, dikenal karena banyak publikasinya yang banyak dikutip, buku referensi internasional utama, dan kolaborasi dengan para peneliti dari hampir 40 negara.

Dalam pesannya yang ditujukan kepada lobi-lobi Zionis di seluruh dunia, termasuk di AS, Profesor Davvaz menyampaikan dua tantangan spesifik berdasarkan ayat-ayat dari Al-Quran.

Mengutip ayat-ayat dari Surah Al-Jumu'ah (62:6) dan Surah Al-Baqarah (2:94), profesor tersebut mencatat bahwa Al-Quran menantang mereka yang mengaku sebagai umat pilihan Allah untuk "memohon kematian jika kalian benar-benar jujur."

"Tolong beri tahu kami – mengapa kalian berlindung di tempat-tempat perlindungan karena takut mati?!!" tanyanya langsung.

Profesor Davvaz menyatakan bahwa Al-Quran berisi janji ilahi yang mutlak (Al-Isra, 17:6) bahwa jika para pelanggar tetap berbuat korupsi dan tirani, Tuhan akan menimpakan kepada mereka orang-orang yang akan menghancurkan mereka di dunia ini.

Mengutip Surah Al-Baqarah (2:120), yang menyatakan bahwa kaum Zionis "tidak akan pernah senang dengan kami sampai kami mengikuti sekte kalian," Profesor Davvaz mengatakan tidak mungkin ada negosiasi dengan mereka.

"Siklus perang-gencatan senjata-negosiasi ini, yang telah lama kalian gunakan sebagai strategi umum melawan para pencari kebebasan di dunia, "Pada akhirnya akan menjadi bumerang bagi kalian," ia memperingatkan kaum Zionis, seraya mencatat bahwa Al-Quran, yang menjelaskan dengan gamblang, tidak akan pernah dapat diputarbalikkan meskipun kaum Zionis mencoba.

Menanggapi langsung Presiden AS Donald Trump, profesor tersebut mengutip ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Tuhan "tidak akan pernah memberikan jalan kepada orang-orang kafir atas orang-orang beriman."

Zionisme adalah ideologi politik yang didorong oleh kebencian dan gerakan kolonial pemukim yang bertanggung jawab atas pendudukan militer selama beberapa dekade, penyitaan tanah, kebijakan apartheid, dan penindasan sistematis terhadap rakyat Palestina di wilayah pendudukan.