Jurnalis Lebanon Amal Khalil Sengaja Dibunuh dalam Serangan Udara Israel, Jenazahnya Ditemukan di Reruntuhan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Badan Pertahanan Sipil Lebanon telah mengkonfirmasi kematian Amal Khalil, seorang jurnalis harian al-Akhbar, dengan mengatakan bahwa ia sengaja menjadi sasaran serangan Israel di kota at-Tiri di selatan, tempat jenazahnya kemudian ditemukan dari reruntuhan.

Menurut TV Al-Jadeed Lebanon, Khalil tewas pada hari Rabu setelah terjebak di bawah reruntuhan akibat serangan udara Israel di Lebanon selatan. Palang Merah Lebanon kemudian mengambil jenazahnya, dan juga mengkonfirmasi kematiannya.

Jurnalis lain, Zeinab Faraj, yang bersama Khalil, dievakuasi ke rumah sakit dan menjalani operasi.

Serangan udara menghalangi akses penyelamatan

Laporan sebelumnya menyebutkan serangan udara menghantam jalan yang menghubungkan at-Tiri dan Haddatha, menghalangi tim penyelamat untuk mencapai para jurnalis yang terjebak. Sumber-sumber Lebanon menyatakan bahwa Palang Merah Lebanon dan tentara Lebanon dicegah untuk mengakses daerah tersebut.

Kantor Berita Nasional Lebanon dan seruan yang disebarkan oleh jurnalis di media sosial menunjukkan bahwa serangan tersebut tampaknya bertujuan untuk memutus akses ambulans.

Rangkaian serangan dijelaskan

Hashem al-Sayyed Hassan, seorang koresponden dari jaringan al-Manar Lebanon, mengatakan insiden tersebut merupakan "kejahatan yang direncanakan dan disengaja serta penargetan langsung oleh Israel," menguraikan rangkaian peristiwa.

Menurut Hassan, serangkaian serangan terjadi selama beberapa jam. Serangan drone awal menghantam kendaraan sipil, diikuti oleh serangan lain yang menargetkan mobil para jurnalis.

Meskipun koordinasi segera dilakukan dengan tim darurat, akses penyelamatan tertunda karena izin ditahan.

Para jurnalis berpindah-pindah lokasi untuk mencari perlindungan, tetapi sekitar satu jam kemudian, serangan udara menghantam rumah tempat mereka bersembunyi. Palang Merah baru diizinkan mencapai daerah tersebut tak lama setelah serangan terakhir itu.

Ia menambahkan bahwa keberadaan mereka telah diketahui dan dikomunikasikan secara publik oleh otoritas Lebanon, layanan darurat, dan media.

Sebelumnya, Menteri Informasi Lebanon Paul Morcos telah mengecam rezim Israel karena "menargetkan dan mengepung jurnalis" setelah serangan di at-Tiri.

"Kami mengutuk keras serangan ini, menganggap Israel sepenuhnya bertanggung jawab atas keselamatan mereka, dan menegaskan perlunya segera memastikan perlindungan mereka dan menjamin kebebasan kerja media," kata Morcos di X.

Perkembangan ini terjadi meskipun ada gencatan senjata 10 hari antara rezim Israel dan Lebanon yang mulai berlaku tengah malam antara Kamis dan Jumat, setelah berminggu-minggu pertempuran lintas perbatasan yang intensif yang dipicu oleh eskalasi Israel.