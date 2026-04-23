Kelompok Advokasi: 90 Perempuan Palestina Ditahan di Penjara Israel

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sebuah kelompok advokasi hak-hak tahanan Palestina mengatakan bahwa otoritas Israel menahan 90 perempuan Palestina di balik jeruji besi di seluruh wilayah pendudukan, membuat mereka kelaparan, mengalami pelecehan, dan penggeledahan tubuh.

Masyarakat Tahanan Palestina mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu bahwa sebagian besar perempuan ditahan di Penjara Damon di bagian utara wilayah pendudukan, dan ada dua anak di bawah umur di antara mereka.

Para perempuan yang diculik termasuk seorang wanita hamil, 25 tahanan administratif yang ditahan tanpa dakwaan, tiga jurnalis, dan dua pasien kanker.

Kelompok hak asasi manusia tersebut mengatakan bahwa perempuan Palestina menghadapi kondisi yang keras, termasuk kelaparan, kekurangan, pengabaian medis, pelecehan, isolasi, dan penyerangan, termasuk penggeledahan tubuh.

Sebagian besar penculikan dilakukan dengan dalih hasutan, kata kelompok advokasi tersebut, menambahkan bahwa lebih dari 700 perempuan telah diculik sejak dimulainya perang genosida Gaza pada Oktober 2023, terutama di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur. Tidak ada data yang jelas tersedia untuk penculikan di Gaza.

Kelompok tersebut mengatakan peningkatan ini terjadi selama salah satu periode paling mematikan bagi perempuan Palestina, dengan menyebutkan pelanggaran yang terus berlanjut, termasuk serangan fisik dan seksual serta penahanan perempuan sebagai alat untuk menekan keluarga mereka.

Pada 14 April, Prisoners Society, Addameer, dan Komisi Urusan Tahanan mengatakan dalam pernyataan bersama bahwa lebih dari 9.600 warga Palestina ditahan di penjara Israel pada awal April, termasuk 86 perempuan dan sekitar 350 anak-anak.

Sejak dimulainya serangan berdarah di Gaza pada 7 Oktober 2023, serangan oleh pasukan Israel dan pemukim ilegal di Tepi Barat telah menewaskan sedikitnya 1.133 warga Palestina, melukai sekitar 11.700 lainnya, dan menyebabkan hampir 22.000 penangkapan, menurut data Palestina.