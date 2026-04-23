Serangan terhadap kapal yang membawa barang vital bagi pasien cuci darah dikutuk

Menurut laporan agen berita Abna, menyusul kejadian yang mengkhawatirkan pada malam hari Minggu, 30 Farvardin, di perairan Laut Oman, di mana sebuah kapal niaga Iran di dekat pantai negara itu diserang oleh pasukan militer Amerika Serikat, Perisai Bulan Sabit Merah Republik Islam Iran dan Komite Nasional Hukum Humaniter telah menerbitkan pernyataan bersama kesebelas mereka untuk mengecam tindakan ini secara keras.

Dalam pernyataan tersebut, dengan merujuk pada prinsip-prinsip dasar hukum internasional, termasuk prinsip larangan penggunaan kekuatan yang termuat dalam Pasal 2(4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan norma-norma kebiasaan yang mengatur kebebasan berlayar, ditegaskan bahwa tindakan permusuhan apa pun terhadap kapal non-militer dianggap sebagai pelanggaran eksplisit terhadap kewajiban internasional negara-negara. Selain itu, berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982, keselamatan kapal niaga dan awaknya harus dihormati dalam segala kondisi.

Pernyataan tersebut, dengan menyoroti dimensi kemanusiaan dari insiden tersebut, menegaskan: "Bagian dari kargo kapal ini mencakup bahan baku yang diperlukan untuk produksi persediaan konsumsi pasien cuci darah, yang merupakan milik perusahaan peralatan medis Soha, yang berafiliasi dengan Perisai Bulan Sabit Merah. Oleh karena itu, gangguan apa pun dalam pasokan barang-barang vital ini dapat secara langsung mengancam kesehatan dan nyawa pasien yang membutuhkan layanan cuci darah."

Selanjutnya, tindakan ini dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional, termasuk prinsip pemisahan dan prinsip kehati-hatian dalam operasi militer, karena menciptakan ancaman, intimidasi, dan membahayakan nyawa awak sipil. Bentuk intimidasi dan tekanan psikologis apa pun terhadap warga sipil dan keluarga mereka juga dikutuk.

Dalam bagian lain dari pernyataan ini, dengan merujuk pada pengaturan yang ada untuk mengurangi ketegangan di wilayah tersebut, disebutkan bahwa tindakan seperti itu dapat melanggar kewajiban internasional terkait pemeliharaan perdamaian dan stabilitas, dan dalam kerangka Resolusi 3314 (1974) Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dapat diperiksa sebagai contoh penggunaan kekuatan yang ilegal.

Perisai Bulan Sabit Merah dan Komite Nasional Hukum Humaniter pada akhirnya menekankan pentingnya menghormati norma-norma hukum internasional secara tanpa syarat, dan meminta lembaga-lembaga internasional yang berwenang, termasuk Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk meninjau masalah ini dengan pendekatan yang segera, netral, dan bertanggung jawab, serta menciptakan kondisi untuk pertanggungjawaban para pelakunya.

Dalam pernyataan tersebut juga ditekankan pentingnya menjamin keselamatan pelayaran internasional, melindungi nyawa warga sipil, terutama pasien yang membutuhkan perawatan vital, dan mengambil langkah-langkah praktis untuk mengkompensasi dampak insiden ini dan mendukung orang-orang yang terkena dampak.

Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Pir-Hossein Kolivand, Presiden Perisai Bulan Sabit Merah dan Presiden Komite Nasional Hukum Humaniter Republik Islam Iran.