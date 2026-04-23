Protes Iran terhadap Penyalahgunaan Amerika Serikat atas Wilayah dan Udara 5 Negara

Menurut kantor berita Abna, dalam surat-surat terpisah kepada « Antonio Guterres » Sekretaris Jenderal PBB dan Dewan Keamanan, Duta Besar dan Perwakilan Tetap Republik Islam Iran di bawah PBB, « Amir Saeed Iravani », menyatakan: Mengingat tanggung jawab internasional negara-negara yang timbul dari penyediaan wilayah mereka kepada pihak lain untuk melakukan tindakan agresif dan serangan bersenjata terhadap wilayah negara ketiga, Republik Islam Iran menyatakan protes yang kuat dan tegas terhadap tindakan ilegal tersebut.

Perwakilan Republik Islam Iran di PBB menambahkan: Republik Islam Iran dengan tegas meminta pemerintah Qatar, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi untuk mematuhi prinsip-prinsip hubungan baik antar negara tetangga dan mencegah penggunaan wilayah mereka secara terus-menerus terhadap Republik Islam Iran.