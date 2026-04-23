Qalibaf: Pembukaan kembali Selat Hormuz tidak mungkin dengan pelanggaran gencatan senjata yang nyata

Menurut kantor berita Abna, Mohammad Bagher Qalibaf, Ketua Parlemen Islam, memberikan reaksi terhadap perpanjangan sepihak gencatan senjata oleh Amerika Serikat dalam sebuah pesan yang dipublikasikan di halaman pribadinya di salah satu jaringan sosial, dan menulis: Gencatan senjata yang lengkap hanya bermakna ketika tidak dilanggar oleh blokade laut dan penguncian ekonomi dunia, dan ketika provokasi perang oleh kaum Zionis di semua lini dihentikan. Pembukaan kembali Selat Hormuz tidak mungkin dengan pelanggaran gencatan senjata yang nyata.

Dalam kelanjutan teksnya tentang cara mencapai kesepakatan, ia menulis: Mereka tidak mencapai tujuan mereka dengan agresi militer, mereka juga tidak akan mencapainya dengan intimidasi. Satu-satunya jalan adalah penerimaan hak-hak rakyat Iran.