Perwakilan Pemimpin Syiah Bahrain: Rakyat Iran Mencekik Fitnah Mossad Sejak Dini

Syekh Abdullah al-Dibbagh, perwakilan Pemimpin Syiah Bahrain, dalam menanggapi wartawan agen berita Meh di Lapangan Revolusi Teheran mengenai perlawanan rakyat Iran dalam Perang Ramadhan, berkata: "Dengan penghormatan dan rasa hormat yang mendalam kepada rakyat besar Iran; rakyat ini telah keluar ke lapangan dan membimbing wilayat faqih, pasukan bersenjata dan Pasukan Penjaga Revolusi."

Ia menambahkan: "Jika rakyat Iran tidak keluar ke lapangan, bayaran Mossad, pengacau, dan perusuh akan masuk, tetapi kehadiran rakyat Iran di pentas ini telah mencekik fitnah ini sejak dini."

Ia melanjutkan: "Dengan solidaritas tiga sudut ini; yaitu rakyat, wilayat faqih dan pasukan bersenjata, Iran segera akan meraih kemenangan yang tegas, berwibawa, dan gemilang."