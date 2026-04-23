Menteri rezim Zionis: Kami ingin memperluas perbatasan ke Gaza, Lebanon dan Suriah

Menurut kantor berita Abna yang dikutip dari saluran al-Masirah, "Bezalel Smotrich" menteri keuangan rezim Israel dalam wawancara dengan surat kabar Zionis Jerusalem Post untuk membenarkan ekspansionisme rezim pendudukan mengklaim: Kita membutuhkan "perbatasan yang lebih besar" di Gaza, Lebanon dan Suriah.

Ia mengumumkan bahwa Amerika Serikat sepenuhnya mendukung perluasan pemukiman di Tepi Barat.

Smotrich juga mengatakan bahwa ada koordinasi penuh dan dukungan menyeluruh dari pemerintahan AS saat ini dalam hal konstruksi, organisasi dan masalah keamanan di Tepi Barat.

Ia juga mengklaim: Perbatasan tahun 1967 "tidak dapat dipertahankan" dan tidak sesuai dengan geografi.