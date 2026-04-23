Menurut kantor berita Abna, salah satu posisi media terbaru yang paling penting berkaitan dengan "Japan Times" yang menulis tentang situasi AS saat ini: "Ketergantungan AS pada mediator untuk mengakhiri konflik adalah tanda keterbatasan kekuatan Washington, dan negara-negara sedang mencari cara untuk menghindarinya."

Guardian juga menganalisis bahwa perpanjangan gencatan senjata bukan berasal dari posisi kekuatan, melainkan hasil dari ketidakmampuan AS untuk melanjutkan ketegangan dan mengelola dampaknya.

Trita Parsi (wakil direktur think tank AS Quincy Institute) menyatakan: "Trump dengan perpanjangan gencatan senjata secara praktis mundur dari perang dan berada dalam situasi di mana tidak ada kesepakatan, perang, atau kompromi yang terbentuk, tetapi tujuan utamanya yaitu keluar dari perang telah tercapai."

Juga Mike Quigley (anggota Kongres) berkata: "Trump telah kehilangan kemampuan untuk melakukan tugasnya dan harus dievaluasi secara kognitif; keputusannya dapat mengarah pada tindakan yang berbahaya dan tidak terduga."