Komisaris Energi UE: Situasi Tidak Memuaskan

Menurut kantor berita Abna, Denis Jorgensen, komisaris energi Uni Eropa, mengumumkan bahwa sejak dimulainya perang AS dan rezim Zionis terhadap Iran, biaya energi tambahan telah mencapai sekitar 24 miliar euro; jumlah yang rata-rata setara dengan 500 juta euro per hari.

Dengan menekankan bahwa bahkan dalam skenario paling optimis pun situasi pasar energi tidak memuaskan, ia menyatakan: Kita berada dalam situasi yang sulit dan bulan-bulan ke depan juga akan penuh tantangan.

Jorgensen juga memperingatkan bahwa kemungkinan terjadinya krisis dalam pasokan bahan bakar pesawat selama enam minggu ke depan ada dan menambahkan bahwa harga gas alam cair di pasar dunia setidaknya hingga dua tahun ke depan tidak akan stabil maupun turun.

Ia sebelumnya pada hari Selasa juga mengatakan bahwa musim panas tahun depan akan sulit bagi Eropa bahkan dalam kondisi terbaik; topik yang terkait dengan kelangkaan bahan bakar akibat perang dan penutupan Selat Hormuz. Menurut dia, Uni Eropa sedang meninjau langkah-langkah untuk mengurangi dampak krisis ini terhadap pasokan bahan bakar pesawat.

Jorgensen mengatakan kepada wartawan di Madrid: Jika diperlukan, kami akan mendistribusikan ulang sumber daya bahan bakar pesawat di antara negara-negara anggota.

Sementara itu, Apostolos Tzitzikostas, komisaris transportasi Uni Eropa, memperingatkan bahwa jika kebebasan pelayaran di Selat Hormuz tidak ditetapkan secara stabil, dampaknya bagi Eropa dan dunia akan sangat parah dan bahkan bencana.