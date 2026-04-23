Posisi Baru Menteri Dalam Negeri Pakistan Tentang Negosiasi Iran dan AS

Menurut kantor berita Abna yang dikutip dari Al Jazeera, Mohsin Naqvi, Menteri Dalam Negeri Pakistan, menyampaikan posisi tentang negosiasi Iran dan AS.

Ia menambahkan: Kami menekankan pentingnya melanjutkan saluran diplomatik antara Washington dan Teheran untuk mencapai solusi yang berkelanjutan bagi konflik ini.

Menteri Dalam Negeri Pakistan menekankan: Perpanjangan gencatan senjata oleh Trump adalah langkah penting untuk mengurangi ketegangan, dan kami mengharapkan kemajuan dari Iran.

Ia menegaskan: Kami berharap Washington dan Teheran memberikan kesempatan bagi solusi diplomatik dan damai.