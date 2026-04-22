Penyitaan dua kapal di Selat Hormuz; satu kapal merupakan milik Zionis

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Angkatan Laut IRGC mengumumkan penyitaan dua kapal pelanggar di Selat Hormuz, yang salah satunya milik rezim Zionis. Berdasarkan pernyataan Angkatan Laut IRGC, kedua kapal tersebut pada pagi hari ini telah dipindahkan ke perairan teritorial Republik Islam Iran untuk pemeriksaan muatan, dokumen, dan berkas-berkasnya.

Angkatan Laut IRGC menyatakan bahwa dalam rangka pengelolaan cerdas Selat Hormuz, kapal MSC-FRANCESCA yang dimiliki rezim Zionis dan kapal EPAMINODES telah disita.

Sejak awal perang pemaksaan ketiga, Iran telah memperingatkan bahwa kapal-kapal yang melayani kepentingan Amerika Serikat dan rezim Zionis akan disita.

Pernyataan IRGC menyebutkan bahwa kapal EPAMINODES, “tanpa izin, dengan melakukan pelanggaran berulang serta memanipulasi sistem bantu navigasi dan membahayakan keamanan pelayaran”, berupaya melintasi Selat Hormuz secara diam-diam, namun berhasil diidentifikasi dan disita berkat pengawasan intelijen Angkatan Laut IRGC.

Angkatan Laut IRGC menegaskan bahwa “setiap upaya untuk mengganggu pelaksanaan aturan yang telah diumumkan Republik Islam Iran mengenai lalu lintas di Selat Hormuz dan setiap aktivitas yang bertentangan dengan pelayaran aman di jalur air strategis ini akan terus dipantau secara berkelanjutan.”