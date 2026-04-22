Araghchi: Situasi saat ini di Selat Hormuz merupakan akibat langsung dari pelanggaran hukum oleh Amerika

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Sayyid Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, dan Antonio Tajani, Menteri Luar Negeri Italia, pada Rabu pagi melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon.

Dalam pembicaraan telepon tersebut, kedua pihak bertukar pandangan mengenai perkembangan kawasan dan dampak keamanan, hukum, serta ekonomi dari agresi militer Amerika Serikat dan rezim Zionis terhadap Iran.

Menteri Luar Negeri Iran, sambil menjelaskan kejahatan yang dilakukan para agresor Amerika-Israel terhadap Iran dalam agresi militer terbaru, mengingatkan tanggung jawab seluruh negara untuk mengutuk pelanggaran terang-terangan terhadap Piagam PBB dan hukum internasional oleh para agresor.

Araghchi menegaskan, situasi saat ini di Selat Hormuz merupakan akibat langsung dari pelanggaran hukum dan tindakan sewenang-wenang Amerika dalam menyerang secara militer sebuah negara merdeka anggota PBB. Ia menambahkan, Iran sebagai negara pantai di Selat Hormuz telah mengambil langkah-langkah sesuai hukum internasional untuk menjaga keamanan nasionalnya dalam menghadapi agresi dan ancaman Amerika serta Israel, dan tanggung jawab atas dampak situasi ini terhadap perekonomian global berada di pihak para agresor.

Menteri Luar Negeri Iran juga, dengan menyinggung serangan agresif Amerika dan rezim Zionis terhadap fasilitas nuklir damai Iran, menilai sikap diam negara-negara Eropa terhadap pelanggaran hukum yang bersifat kriminal tersebut sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima. Ia juga memperingatkan tentang semakin melemahnya hukum internasional dan rezim nonproliferasi akibat pendekatan ganda negara-negara Eropa dalam persoalan ini.

Menteri luar negeri Iran dan Italia juga membahas perkembangan di Lebanon serta pentingnya penghormatan terhadap gencatan senjata.

Menteri Luar Negeri Italia, sambil menekankan pentingnya terciptanya perdamaian dan stabilitas di kawasan Teluk Persia, menyatakan kesiapan negaranya untuk membantu memperkuat stabilitas di seluruh kawasan.